samara-night.ru/paprika В левом нижнем углу плеер, он так сделан, что mp3 играет только в IE, а для других браузеров используется WAV, что неприемлемо. Нужно адаптировать с этим дизайном какой-нибудь нормальный ...
Работа на Joomla.
1. разместить следующий текст в атрибуте alt
2. сделать ссылку в футере
3. сделать сылку в блоке новостей а все новости
4. редактирование страницы новости (добавление картинки и убрать дату)
5. Закрытие от индексации кусок разметки
6. проверить редирект на сервере
7. настройка редиректа для страниц новостей.
Подробности по запросу, оплата по факту выполнения.
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