Работа на Joomla.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

1. разместить следующий текст в атрибуте alt

2. сделать ссылку в футере

3. сделать сылку в блоке новостей а все новости

4. редактирование страницы новости (добавление картинки и убрать дату)

5. Закрытие от индексации кусок разметки

6. проверить редирект на сервере

7. настройка редиректа для страниц новостей.

Подробности по запросу, оплата по факту выполнения.

Joomla
13 лет назад
Serjos
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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