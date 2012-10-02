Форма и скрипт отправки заявки с сайта

Необходимо сделать форму и скрипт отправки заявки с сайта на почту

в прикрепленном файле форма какой она должна быть

сама форма находится в отдельной странице HTML которая всплывает

необходимо чтобы данные с этой формы проверялись на заполнение полей и отправлялось на почту

после отправки должна выводится страница HTML типа "Спасибо ваша заявка отправлена" тоже во всплывающем окне

пример рабочей формы www.novasports.com.ua

Все должно хорошо работать и отправлятся

Без халтуры.