Форма и скрипт отправки заявки с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок174 просмотра

Необходимо сделать форму и скрипт отправки заявки с сайта на почту

в прикрепленном файле форма какой она должна быть

сама форма находится в отдельной странице HTML которая всплывает

необходимо чтобы данные с этой формы проверялись на заполнение полей и отправлялось на почту

после отправки должна выводится страница HTML типа "Спасибо ваша заявка отправлена" тоже во всплывающем окне

пример рабочей формы www.novasports.com.ua

Все должно хорошо работать и отправлятся

Без халтуры.

HTML
13 лет назад
marcouk
Руслан 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

web-maker
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

web-maker
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15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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