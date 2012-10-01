Парсер ключевых слов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок171 просмотр

Здравствуйте!

нужно написать парсер ключевых слов, принцип работы следующий:

вводишь урл sitemap и скрипт заходит на страницы собирает все теги keywords на страницах которые присутствуют в файле sitemap

13 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Платежный модуль на Bitrix

    $130

    Мы Благотворительный Фонд, а не магазин по этому у нас нет товара на сайте. Нас интересует модуль который работает как у БФ "Подсолнухи" (http://www.fondpodsolnuh.ru/help/) Единственное "Подсолнухи" по банковской ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка видеоплеера на сайт Wordpress

    $50

    Нужно поставить плеер для просмотра видео на сайте! подтягивать видео надо с видеохостингов! пример (http://kinostok.tv/) нужно сделать и рассказать как вставлять видео с хостингов в свой плеер на сайте для дальнейшего заполнения видео!

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение компонента.

    $500

    Здравствуйте уважаемые. Нужно переделать один из компонентов аукциона имеющиеся у вас на Joomla 2,5. Компонент изначально должен обладать возможностью добавления аукционов и отображение последних как каталог лотов с возможностью отображения разворачивающегося по клику ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программирование сайта на WP

    $100

    Есть сайт на WP. Свёрстан и частично выполнена программерская часть. Необходимо доработать ряд программерских моментов, типа: 1. Сделать гиперссылки первого уровня - ввв.сайта.ру/урл/ 2. Сделать вывод превью (например: ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Wordpress + slider

    $150

    Приветствую! 1. Требуется установить дизайн на wordpress. Макет в psd. 2. Установить wordpress на хостинг. (хостинг http://sprinthost.ru/tariffs/1st.html) 3. Сделать на главной странице слайдер (галлерю), вот пример: http://www.tn3gallery.com/ 4. Создать ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Система скидок Virtuemart

    Здравствуйте! Необходимо реализовать систему скидок для товаров Virtuemart. Система такова. Покупатель, к примеру, совершает покупки в магазине, и когда его покупки достигают определенной суммы, он переносится в группу покупателей с определенной скидкой. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для WebDesignStudio

    $50

    Нужен маленький скрипт, который распечатывает html-страницу с купоном на скидку в магазине, вставляя на нее IP распечатывающего, его имя, порядковый номер распечатки и дату распечатки. Одновременно эти же данные ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка DataLife Engine

    Нужно для тега {custom} добавить поддержку вывода постраничной навигации: {custom pagi="1/0"} - включает/отключает постраничную навигацию. {custom pagitemplate="paginav.tpl"} - указываем шаблон для постраничной навигации. {custom max="12"} - указывает сколько максимум ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад