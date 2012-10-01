Мы Благотворительный Фонд, а не магазин по этому у нас нет товара на сайте. Нас интересует модуль который работает как у БФ "Подсолнухи" (http://www.fondpodsolnuh.ru/help/) Единственное "Подсолнухи" по банковской ...
Парсер ключевых слов
Здравствуйте!
нужно написать парсер ключевых слов, принцип работы следующий:
вводишь урл sitemap и скрипт заходит на страницы собирает все теги keywords на страницах которые присутствуют в файле sitemap
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