Коллеги, привет! Нужна верстка и доработка сайта климатической компании. Верстка: HTML+CSS для сайта климатической компании. Максимально CSS для улучшения индексации и времени загрузки сайта (без тега style в html). ...
Доработка DataLife Engine
Нужно для тега {custom} добавить поддержку вывода постраничной навигации:
{custom pagi="1/0"} - включает/отключает постраничную навигацию.
{custom pagitemplate="paginav.tpl"} - указываем шаблон для постраничной навигации.
{custom max="12"} - указывает сколько максимум новостей выводится вообще.
При pagi="1" в блоке выводится неограниченное количество новостей, а параметр limit должен указывать на количество новостей выводимых на одной странице, исключение должно быть если задан параметр max, в этом случае максимум должно выводится то количество новостей, которое в нем указано. Теги в шаблонах для пагинации должны быть аналогичны шаблону navigation.tpl.
Само-собой все параметры должны быть необязательными, как и все остальные параметры для тега {custom}. Если pagi не задан или ="0", то параметры pagitemplate и max просто игнорируются. Если для пагинации заданы все теги кроме pagitemplate, то используется стандартный шаблон пагинации DLE (navigation.tpl).
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