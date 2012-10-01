Доработка DataLife Engine

Нужно для тега {custom} добавить поддержку вывода постраничной навигации:

{custom pagi="1/0"} - включает/отключает постраничную навигацию.

{custom pagitemplate="paginav.tpl"} - указываем шаблон для постраничной навигации.

{custom max="12"} - указывает сколько максимум новостей выводится вообще.

При pagi="1" в блоке выводится неограниченное количество новостей, а параметр limit должен указывать на количество новостей выводимых на одной странице, исключение должно быть если задан параметр max, в этом случае максимум должно выводится то количество новостей, которое в нем указано. Теги в шаблонах для пагинации должны быть аналогичны шаблону navigation.tpl.

Само-собой все параметры должны быть необязательными, как и все остальные параметры для тега {custom}. Если pagi не задан или ="0", то параметры pagitemplate и max просто игнорируются. Если для пагинации заданы все теги кроме pagitemplate, то используется стандартный шаблон пагинации DLE (navigation.tpl).