Доработка DataLife Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Нужно для тега {custom} добавить поддержку вывода постраничной навигации:

{custom pagi="1/0"} - включает/отключает постраничную навигацию.

{custom pagitemplate="paginav.tpl"} - указываем шаблон для постраничной навигации.

{custom max="12"} - указывает сколько максимум новостей выводится вообще.

При pagi="1" в блоке выводится неограниченное количество новостей, а параметр limit должен указывать на количество новостей выводимых на одной странице, исключение должно быть если задан параметр max, в этом случае максимум должно выводится то количество новостей, которое в нем указано. Теги в шаблонах для пагинации должны быть аналогичны шаблону navigation.tpl.

Само-собой все параметры должны быть необязательными, как и все остальные параметры для тега {custom}. Если pagi не задан или ="0", то параметры pagitemplate и max просто игнорируются. Если для пагинации заданы все теги кроме pagitemplate, то используется стандартный шаблон пагинации DLE (navigation.tpl).

DLE
13 лет назад
webjuni0r
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка и доработка сайта на joomla + virtuemart

    Коллеги, привет! Нужна верстка и доработка сайта климатической компании. Верстка: HTML+CSS для сайта климатической компании. Максимально CSS для улучшения индексации и времени загрузки сайта (без тега style в html). ...

    CSSHTMLJoomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Php-программист

    $2500

    Требуется php программист на крупный проект 3-4 мес. Возможно продолжение сотрудничества Условия: 1. Работа по готовому ТЗ 2. Удаленная работа, свободный график 3. Оплата: ...

    AJAXJavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модулей для сайта на MODx

    Для интернет-магазина необходимо разработать модули: "С этим товаром покупают" + корректный вывод каталога товаров по 50 шт. + "Хиты продаж" + парсинг товара + правка небольших мелочей. Приму необходимые консультации по оформлению модулей. ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна помощь в установке модуля для DLE 9.5

    Нужна помощь в "Установка Стола Заказов v.2.5f для dle 9.5" я его скачал с сайта http://dle.kiua.net/dle/module/4-post4.html Некорректно работает стол заказов на сайте! Вот адрес сайта http://tvbest.com.ua/table.html где это работает хорошо ...

    DLEHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • RSS скрин для Андроид

    $50

    Необходимо написать плагин RSS для Андроид. Тело плагина уже готово. Нужно прописать только сам код парсера и отображения RSS. Сам вид плагина следующий: При открытии плагина будет показываться поле для вставки ...

    Android
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект на Magento

    $1000

    На разработку нового проекта необходим человек, знающий хорошо Magento(в том числе и разработка модулей). Просьба откликнувшихся отпралять свои предложения с контактными данными(ICQ, Skype) сразу на почту [email protected] , т.к. вебланс я не мониторю. Те ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт продуктов из Excel

    $50

    Что уже сделано: Имеется парсер, который собирает с одного сайта товар, описание, ссылки на изображение в файл excel. Картинки сохраняются на моем сервере. Пути автоматом меняются на мой путь к изображению, результат записывается ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Адаптация скрипта интернет магазина

    $500

    Необходимо разработать поиск, фиксированный фильтры и подбор по параметрам. Комментарии к макету 1. Промобанер. Играй, Учись, Исследуй. Переключается между тремя слайдами. Не разработан. 2. Фиксированный фильтр. В виде ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад