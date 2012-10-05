Доработать парсер на Дельфи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки169 просмотров

Есть уже сделанная программа по парсингу инфы с сайтов, нужно еще добавить некоторые фильтры.

ТЗ по запросу.

Нужно быстро и качественно.

Денежка есть.

13 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Masloff
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Человек отлично разбирается в том, что и как нужно сделать. Работа была выполнена в сроки и за адекватную цену.
Как всегда доволен сотрудничеством! Данный проект был необычен, но и в этот раз заказчик все хорошо обьяснил и вместе мы нашли точное решение!

Заявки фрилансеров

Masloff
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад