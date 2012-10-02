требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Доработка функции PHP
Требуется доработка функции движка WebAsyst 287 версия (не знаю точно меняли ли в новых релизах движка, что то касаемо данного функционала или нет) по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). При необходимости предоставлю тестовый сайт. На выходе нужна подробная инструкция по установки на боевой сайт (какие запросы к базе данных, если нужны будут, Какие файлы куда закопировать и т.п.)
Оплата яндекс деньги. (предоплату не вношу, но могу гарантировать намерения платежом с протекцией. Так же согласен на безопасную сделку)
Подробно о том, как правильно должен выглядеть файл можно прочитать на сайте яндекса.
http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/
http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1124379).#...
Я же опишу лишь то, что нужно добавить или изменить в уже существующем обработчике.
1.
available Статус доступности товара — в наличии/на заказ
available=" false“ — товарное предложение на заказ.
available=" true» — товарное предложение в наличии.
WebAsyst по умолчанию вписывает везде «true» нужно чтобы обработчик смотрел на наличие товара. Если в наличии больше 0 то ставил значение «true» если меньше нуля или 0 то значение «false»
2. Товары для взрослых
Напротив каждой категории должна появиться галочка, если она выбрана, то в описание товара из этой категории добавляется значение adult
3. Производитель
Для передачи информации о производителе используется элемент .
Рядом с каждой категорией должно появится поле Производитель. Оттуда это значение и будет браться, (Важно чтобы все введенные значения в форме сохранялись, то-есть чтобы зайдя повторно все поля были заполнены так же как были заполнены в последний раз, сейчас эта функция для уже существующих полей реализована надо просто сохранить эту тенденцию)
4. Цвет
используется элемент .
Значение будет браться из одноименной характеристики товара «Цвет» в описании товара.
5. Размер
ЕСЛИ РАЗМЕРОВ НЕСКОЛЬКО, то каждый размер оформляется в отдельно теге
Тоесть как будто это разные товары.
Подробнее можно почитать тут
http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1124379).#...
Берётся из одноимённого поля «Размер» или из поля «На рост»(если заполнено и поле размер и поле «на рост» то приоритет остаётся за полем размер) в описании товара. Так же рядом с каждой категории будет поле «unit» в которое будет вручную вбиваться значение размерной сетки.
Все остальные характеристики товара:
Высота, Высота каблука, Диаметр, Длина блузы, Длина брюк, Длина лямок, Длина пальто, Длина платья, Длина ремешка, Длина рубашки, Длина юбки, Подкладка, Подошва, Пояс, Ширина, Ширина плеч, Длина, Длина рукава, Обхват груди, Талия, Обхват бёдер
Так же будут браться из описания товара (если они есть) и вписываться в YML Согласно правил приведенных на сайте http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1124379).#...
В качестве значения «unit» будет указано всё то же значение, которое проставлено напротив категории вручную.
6. Изображения
Параметр
Загружаются все, которые есть для товара.
Основное изображение можно так и оставить (для него сейчас берётся не самая большая фотография)
Все остальные изображения берутся в максимальном качестве (в описании каждого товара присутствует 3 изображения, оттуда нужно будет вытащить только самое большое)
7. Категория товарного предложения
Параметр
Нужно для каждой категории сайта сделать выбор категории на маркете. (может быть представлено например в виде удобного дерева категорий, возможны и другие варианты реализации выбора на ваше усмотрение)
Весь список категорий скачать можно здесь http://cards2.yandex.net/hlp-get/6213/xls/category...
8. Пол
Выбирается для каждой категоирии отдельно галочкой или всплывающим списком.
9. Возраст
выбирается всплывающим списком для категории.
10. Материал
Берётся из одноимённого значения описания товара.
Выбранный исполнитель
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