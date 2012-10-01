Работа с самописным плагином WP

есть сайт shaden.ua/ на WP. В нем есть самописный плагин который заведует этим screencast.com/t/PvcSKsFy тут http://shaden.ua/services/map/flat.html

Задача: поднять бекап месячной давности всего сайта но данные которые были за это время внесены через плагин должны остаться из текущей версии.