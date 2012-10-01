Доработать рекламную систему

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Есть рекламный движок orbitopenadserver, сейчас он может работать только с рекламой с оплатой за показы. Необходимо добавить функционал работы с оплатой за клики.(CPC)

цена/сроки

13 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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