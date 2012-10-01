Создание слоя Google Map

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок180 просмотров

Требуется создать слой на Google Map (через JavaScript ) из данных MySQL (через PHP).

ТЗ приложено.

JavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
mkab
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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