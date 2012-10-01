Создание слоя Google Map

Мне необходимо из данного шаблона №36626 на сайте http://www.templatemonster.com сделать сайт юридической компании. Необходимо следующее: заменить все надписи и заголовки на сайте, добавить графические изображения, переделать разделы и наполнить их содержанием, установить галерею ...