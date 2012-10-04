Сео-оптимизировать сайт

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Завершен3 заявки102 просмотра

Нужно в рукамисную админку добавить Возможность прописывать alt и т.д</p>

13 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$20
1 день
Хорошо и быстро справился с тем, что другие пхп программисты не смогли. Бесплатно сделал доработки, умеет слушать и понимать задачу. Очень довольна сотрудничеством.
Адекватный заказчик, знающий чего хочет и, при этом, может грамотно это объяснить. Приятно общаться и работать.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад