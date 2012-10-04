На долгосрочное сотрудничество требуется программист который за адекватные деньги в указанный им срок сможет выполнять работы по этой системе. Опыт ковыряния Simpla CMS обязателен. В данный момент требуется переработать модуль рассылки сообщений по клиентам.
Сео-оптимизировать сайт
Нужно в рукамисную админку добавить Возможность прописывать alt и т.д</p>
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