Программист для доработки Simpla 1.4 CMS

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

На долгосрочное сотрудничество требуется программист который за адекватные деньги в указанный им срок сможет выполнять работы по этой системе. Опыт ковыряния Simpla CMS обязателен.

В данный момент требуется переработать модуль рассылки сообщений по клиентам.

12 лет назад
polkanov
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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