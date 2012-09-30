Визуализация портфолио (работа для программиста)

Необходимо визуализировать портфолио, а именно:

Пример: http://webpp.ru/portfolio/ сделать, как тут.

При этом, каждому сайту в портфолио будет соответствовать свой адрес, а в качестве превью картинки миниатюра поста.

При нажатии на превьюшку должно открываться более крупная картинка сайта с описанием, как тут http://webpp.ru/portfolio/ooo_bazis_volga/

С правой стороны (в правой колонке), должны отображаться 2 превьюшки из портфолио, а под ними быть надпись – Смотреть все портфолио.

P.S. точных терминов не знаю, поэтому изъясняюсь как могу 

Доп. инфо Адрес сайта, на котором все это надо делать http://kreoru.ru/