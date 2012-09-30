Изменить движок meeplace

Изменить движок срочно!

1. Удалить багги связанные с переходом страниц (login admin, login user, my profil). Проблема с редиректом. Появляется просто белый экран.

2. Изменить языковую панель. Сделать по умолчанию сайт на русском. Переделать админку на русский. Почистить от ненужных языков. Сделать русский, анг. уже есть!

50$ за это все!