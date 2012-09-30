Веб-студии требуется программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка177 просмотров

PHP, javaScript, MySQL, XHTML/HTML/Блочная верстка, XML, Bitrix GMS – обязательно. Схема оплаты на испытательный срок – сдельная.

HTMLJavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
Raneono
Влад 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров