Нужно довести до ума шаблон. 1. Исправить 2-3 позиции модулей. 2. Исправить горизонтальное меню.
Веб-студии требуется программист
PHP, javaScript, MySQL, XHTML/HTML/Блочная верстка, XML, Bitrix GMS – обязательно. Схема оплаты на испытательный срок – сдельная.
Заявки фрилансеров
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