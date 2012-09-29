Редактирование рубрики

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Рубрика http://ukrsvit.ua/sonnik

1. Надо создать прямые ссылки в адресной строке.

Вместо http://ukrsvit.ua/sonnik?letter=d0a0&word=2 сделать http://ukrsvit.ua/sonnik/rabota

2. Добавить соц.сети (на сайте уже такое есть).

3. Переместить мета-теги из середины страницы в начало, в оглавление

13 лет назад
sergeydjoshua
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров