Нужно 2 скрипта: 1. Выгружает заказы за период 2. Выгружает товары в заказах за период Нужно как отдельную пристройку, выгрузка в CSV.
Интегрировать на сайт (DLE) API 2gis
Есть молодой сайт. Нужно на нём следующее – Страница со справочной информацией на основе API 2gis
Пример (С сайта 2gis) prochelny.ru/company
http://altapress.ru/cityguide/
Если есть ещё какие идеи, то пишите.
Сроки выполнения работ не критично. Первично цена и качество.
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