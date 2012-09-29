Интегрировать на сайт (DLE) API 2gis

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Есть молодой сайт. Нужно на нём следующее – Страница со справочной информацией на основе API 2gis

Пример (С сайта 2gis) prochelny.ru/company

http://altapress.ru/cityguide/

Если есть ещё какие идеи, то пишите.

Сроки выполнения работ не критично. Первично цена и качество.

DLE
13 лет назад
lGaaral
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров