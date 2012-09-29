Модуль реализован: PHP, Mysql, ajax Необходимо провести аудит кода сайта, написанного на php, провести оптимизацию, выполнить доработки. Внутренний аудит кода конфигурации на предмет выявления слабых мест, тормозящих ...
Modx календарь + расписание
cms modx
вот страничка, нужен функционал:
в админке нужно организовать ввод фио-дата-время с-время по
на страничке по кнопке вывести календарик, в календаре выбирается дата с которой отобразить расписание.
формируется и отображается таблица расписаний приема на 7 дней с выбранной даты, подставляется название дня.(пн,вт, ср, чт и тд)
по умолчанию выбрана дата текущая.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Ищу программиста на Simpla CMS пишите все кто хочет поработать думаю всем работа найдеться. Жду предложений. Спасибо. С Уважением.Закрыт13 лет назад
Есть данные такого формата: (аттач Снимок-4.png ) Если посмотреть на колонку "Группировка", то в ней видны значения идущие ч-з двоеточие (пример 2696:1531) либо особняком (пример 2996). Параметр до двоеточия (или если ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходим программист для постоянной работы над сайтом www.artcontract.ru Сайт выполнен на PHP и MS SQL Для теста можно доработать функционал кнопки Заказать работу: http://artcontract.ru/profile/pview.php?id=98849 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
надо объеденить два(или больше) объекта: ----------------------------------------------------------- var obj1 ={ countA: 1, countB: 2, br : [ { _id: {br:'nameA',ver:'1.0'} , countA: 100 , countB: 200}, { _id: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1) Требуется сделать rss для движка Кандидат. В RSS должно быть: Настраиваемое кол-во символов анонса статей. Настраиваемое кол-во вывода анонсов. 2) Поправить вывод 1 анонса последних постов блога на ...Закрыт13 лет назад
Нужен специалист, для допиливания вирта 2Закрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Для работы над сайтом требуется программист или команда. Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются. Работа по времени на 1–1,5 месяца. Занятость: полная. Оплата: 80–100 тысяч ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно изменить стандартный поиск на сайте www.iborn.ru Добавить цену, кнопку купить и вывести артикул пример http://www.sebevdom.ru/index.php?searchstring=%EF%EE%F1%F3%E4%EE%EC%EE%E5%F7%ED%E0%FF+%EC%E0%F8%E8%ED%E0 стандартный поиск http://iborn.ru/search/index.php?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад