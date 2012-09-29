Modx календарь + расписание

cms modx

вот страничка, нужен функционал:

в админке нужно организовать ввод фио-дата-время с-время по

на страничке по кнопке вывести календарик, в календаре выбирается дата с которой отобразить расписание.

формируется и отображается таблица расписаний приема на 7 дней с выбранной даты, подставляется название дня.(пн,вт, ср, чт и тд)

по умолчанию выбрана дата текущая.