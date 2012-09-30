Высокое качество исполнения
» Дизайн/Графика: [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Illustrator ] [ Corel Draw ]
» Программирование: [ PHP5 ] [ Ajax ] [ JavaScript ] [ ActionScript2.0 ]
» Работа с базой данных: [ MySQL ]
» Верстка: [ HTML4.01 & CSS ] [ XHTML & CSS ]
» Сценарии на странице: [ jQuery ] [ Node.js ]
» Flash: [ Мультфильмы ] [ Игры ] [ Программы ] [ Сайты ] [ Презентаций ]
Работаем со всеми CMS и интернет магазинами
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
11 лет назад
Получил деньги, исчез, работа не выполнена.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#916
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $900
от 180 дней
#1759
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 5 дней
#2431
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $200
от 2 дней
#2908
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $20
от 1 дня
#4120
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#4360
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6560