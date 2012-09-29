Доработать сайт на asp.net

Здравствуйте.

Для работы над сайтом требуется программист или команда.

Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются.

Работа по времени на 1–1,5 месяца.

Занятость: полная.

Оплата: 80–100 тысяч рублей, оговаривается на этапе обсуждения ТЗ.

Обязательно заключение договора, возможна работа через сервис безопасных сделок.

Подробное ТЗ выбранным фрилансерам.

Пожалуйста в заявке указывайте ссылки на разработанные вами проекты.

Если будут вопросы, отвечу на них в приватных сообщениях.