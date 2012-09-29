Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео. Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. ...
Доработать сайт на asp.net
Здравствуйте.
Для работы над сайтом требуется программист или команда.
Необходимо доработать сайт, написан на asp.net, CMS самописная, исходники предоставляются.
Работа по времени на 1–1,5 месяца.
Занятость: полная.
Оплата: 80–100 тысяч рублей, оговаривается на этапе обсуждения ТЗ.
Обязательно заключение договора, возможна работа через сервис безопасных сделок.
Подробное ТЗ выбранным фрилансерам.
Пожалуйста в заявке указывайте ссылки на разработанные вами проекты.
Если будут вопросы, отвечу на них в приватных сообщениях.
Заявки фрилансеров
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