Доработка сайта свадебного платья.Только Москва!

Необходимо доработать сайт свадебного и вечернего платья.

Все материалы имеются, нужно их залить и переделать главную страницу, чтобы наконец он заработал!!! Все подробности объясню лично.

P.S.: очень требовательна к дизайну, так как сама дизайнер.

Нужен оооочень опытный и ответственный человек!!!

Сайт разработан на wordpress.

davidenko.pro/a/