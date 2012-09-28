Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео. Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. ...
Доработка сайта свадебного платья. Только Москва
Доработка сайта свадебного платья.Только Москва!
Необходимо доработать сайт свадебного и вечернего платья.
Все материалы имеются, нужно их залить и переделать главную страницу, чтобы наконец он заработал!!! Все подробности объясню лично.
P.S.: очень требовательна к дизайну, так как сама дизайнер.
Нужен оооочень опытный и ответственный человек!!!
Сайт разработан на wordpress.
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