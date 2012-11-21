Парсер видео с группы vk

Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео.

Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. Движок сайта dle и slaed.

Название новости на сайте будет соответствовать названию видео в группе.