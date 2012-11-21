Парсер видео с группы vk

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки171 просмотр

Необходимо написать скрипт который будет забирать все видео с определенной указанной мною группы в социальной сети вконтакте. Парсим только код видео.

Скрипт должен все видео спарсить в базу сайта. т.е создать видео как новость. Движок сайта dle и slaed.

Название новости на сайте будет соответствовать названию видео в группе.

DLE
12 лет назад
spionso2
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$66
1 день
Выполнил все в кратчайшие сроки. Всё нравится. Будем сотрудничать дальше.
Все хорошо! За дополнительную работу получил дополнительную оплату, причем сам об этом не говорил! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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