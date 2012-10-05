требуется натянуть дизайн на вордпрес
Вывод из XML по значению параметра в URL
Здравствуйте! Нужно осуществить вывод информации, по соответствующему id, указанного в параметре url (/?id=xxxxx) из xml файла.
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