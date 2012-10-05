Вывод из XML по значению параметра в URL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок148 просмотров

Здравствуйте! Нужно осуществить вывод информации, по соответствующему id, указанного в параметре url (/?id=xxxxx) из xml файла.

13 лет назад
notitle222
Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Четко выполненная работа, как и просил! Грамотно и профессионально! Советую!
Адекватный заказчик. Знает чего хочет, может это грамотно объяснить. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад

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