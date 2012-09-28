Требуется сделать дизайн флеш-проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок161 просмотр

Имеется проект, который представляет собой флеш-карту заброшенной железной дороги середины прошлого века.

Программирование сделано и работает, но вот дизайн и эффекты нуждаются в коррективах.

Нужно произвести отрисовку ряда иконок и сделать оформление окон, где отображается информация о тех или иных объектах.

Т.е. нужен не только дизайн, но и с какими эффектами флеша этот дизайн лучше обрабатывать.

Знание флеш желательно, но не обязательно. Желательно потому, что так будет проще работать.

13 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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