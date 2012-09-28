Доброго времени суток! Требуется создание плагина для cms Wordpress. Плагин должен выгружать данные из файла YML и на основе этих данных создавать записи. Теперь подробнее: В админке ...
PHP-программист
Группе компаний, флагманом которых является Интернет-магазин Deoshop.ru требуется программист PHP
Задачи:
Основная задача:
перенос сайта с текущего самописного движка на одну из популярных платформ
Другие задачи:
организация процесса интеграций с подрядчиками (от Яндекс Маркета до курьерских компаний)
руководство процессом внедрения 1С и других CRM/ERP
поддержка и развитие всех web проектов компании, разработка новых сервисов и сайтов
Навыки:
Знание основных языков программирования на отличном уровне
Опыт разработки интернет-магазинов или сложных сервисов
Навыки администрирования web сервера
Условия:
Работа по ТК, только полный день и только в нашем офисе
Работа в Бизнес центре B+ в районе метро Алтуфьево
Достойная зарплата по результатам собеседования
Тип занятости
Полная занятость, полный день
Заявки фрилансеров
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