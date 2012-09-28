PHP-программист

Группе компаний, флагманом которых является Интернет-магазин Deoshop.ru требуется программист PHP

Задачи:

Основная задача:

перенос сайта с текущего самописного движка на одну из популярных платформ

Другие задачи:

организация процесса интеграций с подрядчиками (от Яндекс Маркета до курьерских компаний)

руководство процессом внедрения 1С и других CRM/ERP

поддержка и развитие всех web проектов компании, разработка новых сервисов и сайтов

Навыки:

Знание основных языков программирования на отличном уровне

Опыт разработки интернет-магазинов или сложных сервисов

Навыки администрирования web сервера

Условия:

Работа по ТК, только полный день и только в нашем офисе

Работа в Бизнес центре B+ в районе метро Алтуфьево

Достойная зарплата по результатам собеседования

Тип занятости

Полная занятость, полный день