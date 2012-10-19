Плагин для cms Wordpress.

Доброго времени суток!

Требуется создание плагина для cms Wordpress.

Плагин должен выгружать данные из файла YML и на основе этих данных создавать записи.

Теперь подробнее:

В админке должна быть кнопка "обзор" и "загрузить". При нажатии на "обзор" выбираем файл YML и нажимаем кнопку "загрузить".

В самом файле YML есть названия, описания, цены, ссылки на фотографии и еще один параметр.

Плагин должен на основе этих данных создавать записи:

Название - название записи;

Цена - прописывается в произвольное поле;

Ссылка на фотографию - прописывается в произвольное поле;

Еще один параметр - добавляется как метка (тег).

Есть только несколько нюансов:

1. Надо чтобы при каждой загрузке, база обнулялась и все записи создавались заново (т.к. данные в файле будут обновляться каждый день и надо чтобы некоторые записи удалялись, а другие добавлялись).

2. Надо чтобы была возможность задавать в админке изменение на цену которая добавляется в произвольное поле.

Т.е. например в админке я задал +10% к цене, а в файле YML стоит цена 100, то при создании записи цена станет 110.

Вот собственно и все.

Хотелось бы услышать цену и сроки.

Прошу учитывать что сроки не горят, главное сделать качественно и не дорого.

Спасибо.