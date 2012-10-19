Необходимо красиво заанимировать список изображений с коротким описанием. Скриншот в приложении
Плагин для cms Wordpress.
Доброго времени суток!
Требуется создание плагина для cms Wordpress.
Плагин должен выгружать данные из файла YML и на основе этих данных создавать записи.
Теперь подробнее:
В админке должна быть кнопка "обзор" и "загрузить". При нажатии на "обзор" выбираем файл YML и нажимаем кнопку "загрузить".
В самом файле YML есть названия, описания, цены, ссылки на фотографии и еще один параметр.
Плагин должен на основе этих данных создавать записи:
Название - название записи;
Цена - прописывается в произвольное поле;
Ссылка на фотографию - прописывается в произвольное поле;
Еще один параметр - добавляется как метка (тег).
Есть только несколько нюансов:
1. Надо чтобы при каждой загрузке, база обнулялась и все записи создавались заново (т.к. данные в файле будут обновляться каждый день и надо чтобы некоторые записи удалялись, а другие добавлялись).
2. Надо чтобы была возможность задавать в админке изменение на цену которая добавляется в произвольное поле.
Т.е. например в админке я задал +10% к цене, а в файле YML стоит цена 100, то при создании записи цена станет 110.
Вот собственно и все.
Хотелось бы услышать цену и сроки.
Прошу учитывать что сроки не горят, главное сделать качественно и не дорого.
Спасибо.
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