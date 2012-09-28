Виртуальная клавиатура

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок113 просмотров

Необходимо создать вируальную клавиатуру на javascript для заполнения полей на сайте, без использования фреймворков, поддержка браузеров ff chrome opera ie9, с возможностью простого добавления новых языков. Серверная часть на php, нестандартные интерфейсные решения приветствуются. Срок выполнения 4-6 часов!

JavaScriptPHP
13 лет назад
demon_666_902
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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