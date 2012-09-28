Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от ...
Виртуальная клавиатура
Необходимо создать вируальную клавиатуру на javascript для заполнения полей на сайте, без использования фреймворков, поддержка браузеров ff chrome opera ie9, с возможностью простого добавления новых языков. Серверная часть на php, нестандартные интерфейсные решения приветствуются. Срок выполнения 4-6 часов!
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