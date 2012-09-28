Виртуальная клавиатура

Есть html файлы со ссылками. Пример: http://vedomo.ru/fips.html . Нужно скачивать страницы по ссылкам, включая картинки, которые прилагаются к страницам (обычно они внизу), но не скачивать PDF файлы. По каждой ссылке складировать в отдельную папку с ...