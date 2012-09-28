Доработка модуля форума SMF

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от силы - неделя). Любители халявы и пропаданий в неизвестном направлении на неопределенный срок – проходим мимо. От Вас - эффективная и результативная работа, от нас – честная и своевременная оплата Вашего труда. Форма оплаты - WM, ЯД. Для ускорения процесса переговоров ICQ – 627697264 или E-Mail: [email protected] Сразу же присылайте ваш логин и ссылку на портфолио. Кандидаты без оного не рассматриваются.

MySQLPHP
12 лет назад
vitalina7713
Вита 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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