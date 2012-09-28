Сайт не сложный Очень нужны умные и хорошие программисты с опытом работы, т.к заказов много. Спасибо.
Доработка модуля форума SMF
Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от силы - неделя). Любители халявы и пропаданий в неизвестном направлении на неопределенный срок – проходим мимо. От Вас - эффективная и результативная работа, от нас – честная и своевременная оплата Вашего труда. Форма оплаты - WM, ЯД. Для ускорения процесса переговоров ICQ – 627697264 или E-Mail: [email protected] Сразу же присылайте ваш логин и ссылку на портфолио. Кандидаты без оного не рассматриваются.
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