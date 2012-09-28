Скрипт VK-message

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужна точная копия окна сообщения вконтакте (стили, звук, анимация...) для установки на свой сайт, с возможностью установки интервала срабатывания для уникального пользователя.

(пример adforce.ru/?mode=vk )

Уточню – нужно именно окно сообщения (псевдосообщение), никакого чата и прочего, просто стилезированный попап.

13 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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