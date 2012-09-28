Добрый день! Требуется плагин для Wordpress для быстрой вставки в записи Яндекс карт. Вставлять необходимо следубщим образом. У меня есть списки с адресами: Москва, ул. Новая, ...
Скрипт VK-message
Нужна точная копия окна сообщения вконтакте (стили, звук, анимация...) для установки на свой сайт, с возможностью установки интервала срабатывания для уникального пользователя.
(пример adforce.ru/?mode=vk )
Уточню – нужно именно окно сообщения (псевдосообщение), никакого чата и прочего, просто стилезированный попап.
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