Нужно заменить шкурку CMS OpenCart на Spicylicious

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Ситуация в следующем.

Есть русский OpenCart и есть шаблон для него с подробной документацией на него, в которой лень ковыряться.

Демо сайт со стандартным шаблоном: http://myopencart.ru/demonstration.php

Функционирующий шаблон: http://spicy.althemist.com/

Если в кратце, то нужно заменить папки и повставлять согласно инструкции куски кода.

Если подробно, то детальная документация, что именно нужно сделать: http://althemist.com/spicy_oc_documentation/

Ещё: http://themeforest.net/item/spicylicious-premium-opencart-theme/642914

Для человека, который на CMS OpenCart "собаку съел", как я понимаю, работы не более, чем на 15-20 мин.

Могу постоянно давать подобную работу.

От 3 до 12 подобных задач в неделю.

Пишите осмысленную стоимость за работу и сроки её выполнения.

Opencart
13 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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