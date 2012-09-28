Срочно нужен хороший парсер

Зря связался. Отказывается платить, дескать теперь мне нужно некое комплексное решение с поддержкой и т.д., а мой скрипт его не устраивает. Однако в заявке ничего этого указано не было и предварительно тоже не обговаривалось. Скрипт выполнен в точности по описанию. Получил полую версию БД (без скриптов, что радует) и после этого начал юлить, а так же снова опубликовал проект не сообщив мне о своем решении. Самое главное, что так и не может объяснить какое же комплексное решение ему нужно, все какие то размытые описания обо всем сразу и ни о чем конкретно. Крайне не советую иметь дела. Обновление к комментарию. При переписке я ясно и по русски написал, что скрипт без полной оплаты не отдаю, что предварительно только показываю результат и то, не полный (однако заказчик все же уговорил меня показать ему полный, о чем сожалению). Парс сделан и отлично работает, вся проблема только в прокси которые медленные, я купил прокси там, где мне сказал заказчик, однако они оказались не работоспособны. Пришлось брать бесплатные. Об этом заказчик так же был уведомлен. А так же вчера пообещав оплатить и сказав, что деньги ушли сам в тайне снова открыл проект. Тем самым видимо попытавшись уйти от оплаты. "Комплексное решение" которое как он утверждает описано в переписке, было написано уже ПОСЛЕ принятия меня исполнителем и обсуждения деталей, являет собой заботу о прокси, о запуске скрипта. В этом я ему отказал ибо действительно не моя забота. До принятия меня исполнителем я говорил, что не отдаю скрипты без оплаты и уж тем более не устанавливаю, с чем заказчик согласился.