Настройка/программинг osTicket - не ходит почта

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Завершен1 заявка273 просмотра

Проблема с получением / отправкой почты в данной тикет системе. Возможно что то неверно настроено. Нужна помощь.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад

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