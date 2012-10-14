Оптимизировать код страницы

есть тестовый интернет-магазин-каталог товаров на престашоп 1.4.4, страницы с товарами и категориями объективно грузятся медленно, в первый раз по несколько секунд, 4-5 и более - зависит в т.ч. от уровня вложенности (повторный раз не учитываем, там кеш работает и скорость загрузки нормальная, около 2-3 секунд), это не зависит от интернет-соединения пользователя или хостера, при том обычная страница тут же, например контакты, грузится нормально, за секунду-две где-то, проблема видимо в каких то объемных процессах, грузящих систему, в первую очередь mysql, на указанных страницах товаров и категорий (сайт на vds - 1GB RAM, 1300mhZ CPU) - в каталоге более 70000 товаров и сотни категорий и подкатегорий

задача - увеличить скорость загрузки страницы с товарами и категориями;

опыт подобной работы по оптимизации крайне желателен, чтобы никому не терять время