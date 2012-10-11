Доработка компонента под Joomla

Требуется минимальная доработка компонента DatsoGallery под Joomla 2.5, а именно:

нужна возможность изменения загруженной фотки, то есть чтобы можно было открыть уже добавленную фотку и загрузить на ее место другую. Дата и id не должны при этом меняться.

По умолчанию в компоненте такой возможности нет. И чтобы внести другое изображение, нужно добавлять новую фотку, заново вставлять описание и т.п