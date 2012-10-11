Доработка компонента под Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки124 просмотра

Требуется минимальная доработка компонента DatsoGallery под Joomla 2.5, а именно:

нужна возможность изменения загруженной фотки, то есть чтобы можно было открыть уже добавленную фотку и загрузить на ее место другую. Дата и id не должны при этом меняться.

По умолчанию в компоненте такой возможности нет. И чтобы внести другое изображение, нужно добавлять новую фотку, заново вставлять описание и т.п

Joomla
13 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Очередной проект с Дмитрием, все сделано качественно, быстро, учтены даже мелкие детали и пожелания. Благодаря таким программистам появляется возможность делать аккуратные и качественные проекты.

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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