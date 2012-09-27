Скрипт для получения информации через API

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Есть система статистики для веб-проектов http://openstat.ru. У нее имеется возможность посредством API (http://wiki.openstat.ru/Openstat/OpenstatAPI) создавать и/или получать (выборочную) статистику по (созданному) счетчику.

Задача:

Необходимо написать PHP-скрипт, который будет обладать следующими функциями:

1. создание счетчика

2. получение статистики по выбранному счетчику

PHP
13 лет назад
c0wb0y
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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