Требуется написать систему тренировки слов с помощью набора из 6 игр. Все детали подробно описаны во вложении. Срок - 3-4 дня.
Программист PHP
Требуется web-программист для разработки и поддержания программных модулей автопортала, используются: PHP, Java, СУБД MySQL.
В обязанности входит разработка и поддержка существующих проектов.
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