Программист PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок152 просмотра

Требуется web-программист для разработки и поддержания программных модулей автопортала, используются: PHP, Java, СУБД MySQL.

В обязанности входит разработка и поддержка существующих проектов.

JavaMySQLPHP
13 лет назад
elisey2012
Светлана 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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