Несложный проект на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок136 просмотров

Нужен человек знающий хорошо вордпресс, html, php и немного фотошоп.

есть уже готовая тема, ее нужно местами видоизменить, и в течении 2-3х дней делать изменения, которые будет давать не тихнический человек.

об оплате договоримся.

HTMLPHPWordPress
13 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$100
3 дня
Алексей, оперативно и четко выполнил наши задания. Когда было нужно, то даже работал на выходных допоздна и рано утром. Терпеливый и профессиональный специалист. Впечатления самые положительные.
Задача была четко поставлена, оплата оперативная и вполном обьеме. В ходе работы заказчик помогал и учавствоал в процессе. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад