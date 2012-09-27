Дописать импортер на Битрикс

Привет! Есть ТЗ, на Битрикс нужно допилить фишку одну. Импорт каталога.

дополнительная задача в рамках разработки проекта.

На сайт необходимо загружать список товаров из 1С см. файл offers.xml

Новые товары выкладываются в папку "новые". Для существующих товаров обновляется цена. Нас в этом файле интересуют три поля:

"Ид" - это ID товара в 1С

"Цена" - цена

"Валюта" - валюта

"Наименование" - на карточке товара оно попадает в поле "Наименование техническое"

"Артикул"

Количество не загружаем.

Бюджет 2500руб, срок до утра пт 28.09.

Писать сразу в ICQ 379-736-615, указывать опыт на подобных проектах. Сроки жёсткие, не успеете-оплаты не будет.

Зато мало, кто захочет браться, конкуренция маленькая)