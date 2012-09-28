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Страница и IFrame приложение для FaceBook
Здравствуйте.
Надо сделать страницу организации в FB, и подключить к ней IFrame приложение. Аккаунт будет предоставлен.
Главное в задании, это сделать описание процесса добавления IFrame приложения (инстукцию с картинками), что бы справился любой. Содержимое для приложения есть. Размер окна должен соответсвовать высоте контента, так как его размер может меняться. Соответсвенно, надо немного знать js от FB.
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