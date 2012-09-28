Страница и IFrame приложение для FaceBook

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка81 просмотр

Здравствуйте.

Надо сделать страницу организации в FB, и подключить к ней IFrame приложение. Аккаунт будет предоставлен.

Главное в задании, это сделать описание процесса добавления IFrame приложения (инстукцию с картинками), что бы справился любой. Содержимое для приложения есть. Размер окна должен соответсвовать высоте контента, так как его размер может меняться. Соответсвенно, надо немного знать js от FB.

JavaScript
13 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Задача была выполнена за 1 день, все сделано на в соответствии с требованиями. Рекомендую.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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