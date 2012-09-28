Страница и IFrame приложение для FaceBook

Здравствуйте.

Надо сделать страницу организации в FB, и подключить к ней IFrame приложение. Аккаунт будет предоставлен.

Главное в задании, это сделать описание процесса добавления IFrame приложения (инстукцию с картинками), что бы справился любой. Содержимое для приложения есть. Размер окна должен соответсвовать высоте контента, так как его размер может меняться. Соответсвенно, надо немного знать js от FB.