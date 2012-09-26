Сайт на Битрикс

Необходимо программирование сайта на Битрикс(Бизнес) с "0".

Интернет магазин с обычной формой продаж, системой "под заказ", коллективные покупки, совместные покупки, аукцион.

Вот недоделанный и брошенный подрядчиком наш проект: samsebemagazin.ru В любую минуту может быть отключен от доступа...

Интергация с 1С 8. Доработки 1С нет. Используется типовая выгрузка (обмен с сайтом). Свойства товаров распределены по видам номенклатуры, но используются не все (оч. большой ассортимент). Есть описания для сайта в хранилище + текстовое описани + изображения. Структура соответствует виду номенклатуры. Т.е. в зависимости от фильтров выгружаемой номенклатуры и выстраивается структура. Конфигурация УТ11.

Дизайн почти готов, нужно изменить главную страницу.

Проект интересный, нужен специалист высокого уровня. Сроки минимально возможные. ТЗ в наличии. С нашей стороны оперативная поддержка.

В перспективе готовы отдавать вам же на разработку партнерские сайты (их будет много).

Расчитываем найти порядочных партнеров для долгого сотрудничества.

Из-за срыва сроков потеряли много денег, в бюджете сильно стеснены. Компенсируем работой по разработке партнерских сайтов.