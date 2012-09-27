Настроить подсчет достижения целей в Я. Метрике

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Подсчитываться должно через передачу идентификатора по клику на кнопке.

Пробовал делать сам, типа так:

Че-то не получилось.

От исполнителя требуется: код или инструкция, которую я внедрю на сайт, и всё заработает.

13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Получил от Евгения грамотную консультацию по настройке подсчета конверсий на сайте. Все заработало как полагается, сотрудничеством доволен.
Приятно сотрудничать с Алексеем. Сразу была поставлена четкая цель. После выполнения оплата не заставила себя ждать.

Заявки фрилансеров

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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