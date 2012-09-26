Локализация темы WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок84 просмотра

Нужен человек для полной локализации купленной темы WordPress. Тему можно посмотреть тут: http://themeforest.net/item/notebook-responsive-wordpress-portfolio-theme/1677426

Также будет необходимо внести несколько небольших исправлений (гарнитура, добавление логотипа, фавиконки и так далее). В случае успешной работы нужно будет перевести ещё две темы.

Жду предложений по цене и срокам.

WordPress
13 лет назад
lokipriest
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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