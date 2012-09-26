Вырезать из flash анимированную заставку

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Завершен4 заявки93 просмотра

Есть оригинальный flash файл, который нужно обрезать и оставить одну лишь заставку

13 лет назад
creohan
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Gal4er
Галина 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Flash ролик был сделан очень быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество.
Приятно работать с такими заказчиками!

Заявки фрилансеров

Gal4er
Галина 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
20 отзывов
13 лет назад

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