Плеер потока аудио по готовому дизайну.

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Закрыт1 заявка94 просмотра

Необходимо сделать плеер потока аудио (он лайн трансляция радио) плеер должен работать на всех браузерах. Функции плеера: воспроизведение, стоп, громкость, переключение 2-х битрейтов. Дизайн плеера есть. Исполнение (flash/ java) на усмотрение разработчика, главное чтоб работал на всех браузерах.

Java
13 лет назад
davrahov
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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