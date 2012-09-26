Здравствуйте,Требуется поправить скрипт экспорта из базы данных в Excel Skype : Deorg-sk
Плеер потока аудио по готовому дизайну.
Необходимо сделать плеер потока аудио (он лайн трансляция радио) плеер должен работать на всех браузерах. Функции плеера: воспроизведение, стоп, громкость, переключение 2-х битрейтов. Дизайн плеера есть. Исполнение (flash/ java) на усмотрение разработчика, главное чтоб работал на всех браузерах.
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