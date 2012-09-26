Только опытным разработчикам! Нужно поменять шаблон отображения раздела http://chesnok.kz/vedushchie.html (на см. вложения) Добавить фильтры, для сортировки данных. Каждая опция фильтров должна присваивать соответвующую переменную в Titile и keywords страницы. ...
Интеграция со службой доставки
Необходимо разработать модуль интеграции нашей системы с логистической службой, предоставляющий следующие возможности:
1) Забор заказа из нашей системы и отправка его по API логистической службе (API).
2) Проверка принятия логистической службой заказа заказа (API).
3) Отслеживание отправленных заказов по API логистической службы (трэкинг).
4) Получение и разбор сверок полученных от логистической службы (API либо XLS)
5) Генерация сопроводительной документации (API/ручная генерация)
6) Генерация наклеек для отправляемых заказов (API/ручная генерация)
7) Получение и парсинг в наш формат прайс-листов и списков ПВЗ от логистической службы (API/XLS/парсинг калькуляторов на сайте логистической службы/ручной рассчёт прайсов)
Что предоставляем мы:
1) Описание нашего интерфейса с перечнем и назначением методов
2) Описание структуры базы данных в которую необходимо распарсить прайсы и точки самовывоза.
3) Административное решение вопросов с логистической службой (общение с руководством, договоры)
Что требуется от вас:
1) Реализовать программную часть описанную выше (быстро и качественно, будет код-ревью для первых заказов).
2) Не спрашивать нас как это сделать (чуть-чуть можно, но у нас много своих задач ;))
3) Общаться с логистическими службами по Email/телефону для решения технических вопросов (у многих API работает криво, как показал опыт)
4) Если логистическая служба не позволяет чего-то сделать - договориться чтобы они это сделали (с учётом 3 пункты предыдущего раздела)
5) Иметь возможность выходить на связь по телефону/в крайнем случае - скайпу.
6) В процессе работы - быть в офлайне
7) Не реже 1 раза в день предоставлять отчёт о выполненной работе с демонстрацией результата.
8) Строго соблюдать обозначенные Вами сроки (при просрочке - будут штрафы, скажем, 15% в сутки при быстрой и качественной работе - бонусы!)
Примечания:
1) Заказ не разовый - регулярно будут возникать похожие и не похожие задачи и если мы с вами сработаемся - то 5-10 заказов в месяц от нас вы сможете получать стабильно.
2) На текущий момент актуально 4 заказа указанного выше типа и 2 - другого.
3) Работаем по СБС, либо постоплате, предоплата возможна только при личной встрече под расписку.
4) За подробностями обращайтесь ко мне в скайп (Mobdev) либо в ЛС (там же можно запросить почту, телефон)
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