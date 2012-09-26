Интеграция со службой доставки

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Закрытнет заявок91 просмотр

Необходимо разработать модуль интеграции нашей системы с логистической службой, предоставляющий следующие возможности:

1) Забор заказа из нашей системы и отправка его по API логистической службе (API).

2) Проверка принятия логистической службой заказа заказа (API).

3) Отслеживание отправленных заказов по API логистической службы (трэкинг).

4) Получение и разбор сверок полученных от логистической службы (API либо XLS)

5) Генерация сопроводительной документации (API/ручная генерация)

6) Генерация наклеек для отправляемых заказов (API/ручная генерация)

7) Получение и парсинг в наш формат прайс-листов и списков ПВЗ от логистической службы (API/XLS/парсинг калькуляторов на сайте логистической службы/ручной рассчёт прайсов)

Что предоставляем мы:

1) Описание нашего интерфейса с перечнем и назначением методов

2) Описание структуры базы данных в которую необходимо распарсить прайсы и точки самовывоза.

3) Административное решение вопросов с логистической службой (общение с руководством, договоры)

Что требуется от вас:

1) Реализовать программную часть описанную выше (быстро и качественно, будет код-ревью для первых заказов).

2) Не спрашивать нас как это сделать (чуть-чуть можно, но у нас много своих задач ;))

3) Общаться с логистическими службами по Email/телефону для решения технических вопросов (у многих API работает криво, как показал опыт)

4) Если логистическая служба не позволяет чего-то сделать - договориться чтобы они это сделали (с учётом 3 пункты предыдущего раздела)

5) Иметь возможность выходить на связь по телефону/в крайнем случае - скайпу.

6) В процессе работы - быть в офлайне

7) Не реже 1 раза в день предоставлять отчёт о выполненной работе с демонстрацией результата.

8) Строго соблюдать обозначенные Вами сроки (при просрочке - будут штрафы, скажем, 15% в сутки при быстрой и качественной работе - бонусы!)

Примечания:

1) Заказ не разовый - регулярно будут возникать похожие и не похожие задачи и если мы с вами сработаемся - то 5-10 заказов в месяц от нас вы сможете получать стабильно.

2) На текущий момент актуально 4 заказа указанного выше типа и 2 - другого.

3) Работаем по СБС, либо постоплате, предоплата возможна только при личной встрече под расписку.

4) За подробностями обращайтесь ко мне в скайп (Mobdev) либо в ЛС (там же можно запросить почту, телефон)

13 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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