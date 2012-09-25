Требования: — Отлично знать PHP, иметь опыт работы с MySQL, HTML, CSS, JavaScript. — Иметь навык рефакторинга кода, проектирования классов, внедрения различных готовых инструментов. — Уметь уменьшать связанность частей проекта. — ...
Правки сайта Modx
Сейчас надо разместить динамический баннер на сайт.
и исправить ошибки кода. Список предоставлю.
Также требуется специалист на постоянную работу с сайтом - внесение новостей, новых разделов, размещение работ в портфолио. Оплата в конце каждой недели.
Рассматриваются заявки исполнителей со стажем и отзывами, в личку писать без размещения заявки не надо, я итак всех просмотрю.
Выбранный исполнитель
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