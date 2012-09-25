Правки сайта Modx

Сейчас надо разместить динамический баннер на сайт.

и исправить ошибки кода. Список предоставлю.

Также требуется специалист на постоянную работу с сайтом - внесение новостей, новых разделов, размещение работ в портфолио. Оплата в конце каждой недели.

Рассматриваются заявки исполнителей со стажем и отзывами, в личку писать без размещения заявки не надо, я итак всех просмотрю.