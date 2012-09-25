Правки сайта Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок121 просмотр

Сейчас надо разместить динамический баннер на сайт.

и исправить ошибки кода. Список предоставлю.

Также требуется специалист на постоянную работу с сайтом - внесение новостей, новых разделов, размещение работ в портфолио. Оплата в конце каждой недели.

Рассматриваются заявки исполнителей со стажем и отзывами, в личку писать без размещения заявки не надо, я итак всех просмотрю.

MODX
13 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

denis__
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад