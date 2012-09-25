Нужна помощь по Magento

Товаром являются туристические туры.

Ищу кого-то, кто сможет организовать следующее:

После того, как клиент совершает покупку, статус заказа становится Ожидание (или Проверка на наличие свободных мест), админ получает письмо о новом заказе, затем админ заходит в админ панель и подтверждает или отменяет заказ вручную (То есть, мне нужно около 24 часов узнать, свободна эта дата или нет). Если отмена заказа, клиент получит письмо, что эта дата не свободна. Если принимаю, то - клиент получает письмо с ссылкой оплатить (он может выбрать способ платежа, paypal или кредитная карта). Также клиент после получения письма может зайти в свой аккаунт, где также будет ссылка оплатить заказ.

Бюджет до $50.