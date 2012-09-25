Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы. Задача: Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор) на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все) ...
Нужна помощь по Magento
Товаром являются туристические туры.
Ищу кого-то, кто сможет организовать следующее:
После того, как клиент совершает покупку, статус заказа становится Ожидание (или Проверка на наличие свободных мест), админ получает письмо о новом заказе, затем админ заходит в админ панель и подтверждает или отменяет заказ вручную (То есть, мне нужно около 24 часов узнать, свободна эта дата или нет). Если отмена заказа, клиент получит письмо, что эта дата не свободна. Если принимаю, то - клиент получает письмо с ссылкой оплатить (он может выбрать способ платежа, paypal или кредитная карта). Также клиент после получения письма может зайти в свой аккаунт, где также будет ссылка оплатить заказ.
Бюджет до $50.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть сайт с большим объемом товаров, одних шин около 2000 моделей . Страницы где есть фильтр товаров, например http:// autovestr. nichost.ru/ catalog/ shiny/ или http://autovestr.nichost.ru/catalog/shiny-r16/ грузятся ну очень медленно. В яндекс вебмастере вообще ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть сайт, где страницы с фильтром товаров ну просто очень медленно грузятся больше 1000мс судя по яндекс вебмастеру. http:// autovestr. nichost. ru/ catalog/ shiny / товаров в БД много одних шин 2000 моделей ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
CMS Shop-Script Lego Edition для товара можно задать доп.категории. и товар не дублируется, что хорошо. но фильтр почему то при поиске находит эти дубли даже в совершенно другом разделе. пример ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно переделать форму добавления новости на сайте, для зарегистрированных посетителей. Сайт на движке DLE. Все подробности в личке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Делается проект, но исполнитель уезжает, нужен кто то другой кто на сайт может поставить форум и чат. Не забывайте сразу писать, за сколько прикрепите.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
нужен FLASH программист для реализации XML связи текста во флэшкеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужна помощь с PrestaShop есть база данных, заполненная информацией(товары и атрибуты) 1. нужно эту информацию вывести на фронтенд в виде нескольких разделов(у разделов есть подразделы в которых соответственно сами товары) 2. привязать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Слетает выбор фильтра – он должен оставаться после нажатия на найти 2. В админке в товарах в торговых предложениях сейчас реализовано размер, чашка, цвет, а нужно реализовать цвет (один), размер (возможность ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
1. Нет приветственного сообщения "Добро пожаловать, Гость!" (В случае регистрации – "Добро пожаловать, Игорь!") 2. Корзина не выводит цену за шт, и у каждой позиции стоит кнопка обновить... Лучше, одна кнопочка внизу – "Пересчитать" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад