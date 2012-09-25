Нужна помощь по Magento

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка67 просмотров

Товаром являются туристические туры.

Ищу кого-то, кто сможет организовать следующее:

После того, как клиент совершает покупку, статус заказа становится Ожидание (или Проверка на наличие свободных мест), админ получает письмо о новом заказе, затем админ заходит в админ панель и подтверждает или отменяет заказ вручную (То есть, мне нужно около 24 часов узнать, свободна эта дата или нет). Если отмена заказа, клиент получит письмо, что эта дата не свободна. Если принимаю, то - клиент получает письмо с ссылкой оплатить (он может выбрать способ платежа, paypal или кредитная карта). Также клиент после получения письма может зайти в свой аккаунт, где также будет ссылка оплатить заказ.

Бюджет до $50.

Magento
13 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

axset
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

axset
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • AJAX панель

    Форма, включающая в себя селекты, в зависимости от них открытие следующих пунктов, после выбора всего вывод таблицы. Задача: Выбираем 1 селект (возможен множественный выбор) на основании него появляется 2 селект (выбор 0-все) ...

    AJAX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ускорить скорость загрузки сайта

    $250

    Есть сайт с большим объемом товаров, одних шин около 2000 моделей . Страницы где есть фильтр товаров, например http:// autovestr. nichost.ru/ catalog/ shiny/ или http://autovestr.nichost.ru/catalog/shiny-r16/ грузятся ну очень медленно. В яндекс вебмастере вообще ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Высочанского Владимира

    $50

    CMS Shop-Script Lego Edition для товара можно задать доп.категории. и товар не дублируется, что хорошо. но фильтр почему то при поиске находит эти дубли даже в совершенно другом разделе. пример ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PrestaShop сайт с нуля

    нужна помощь с PrestaShop есть база данных, заполненная информацией(товары и атрибуты) 1. нужно эту информацию вывести на фронтенд в виде нескольких разделов(у разделов есть подразделы в которых соответственно сами товары) 2. привязать ...

    PrestaShop
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по Битрикс

    1. Слетает выбор фильтра – он должен оставаться после нажатия на найти 2. В админке в товарах в торговых предложениях сейчас реализовано размер, чашка, цвет, а нужно реализовать цвет (один), размер (возможность ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие правки для VirtueMart

    $20

    1. Нет приветственного сообщения "Добро пожаловать, Гость!" (В случае регистрации – "Добро пожаловать, Игорь!") 2. Корзина не выводит цену за шт, и у каждой позиции стоит кнопка обновить... Лучше, одна кнопочка внизу – "Пересчитать" ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад