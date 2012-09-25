Доработка существующего проекта

Нужен программист чтобы доделать уже имеющийся проект на самописной Cms (в частности, дописать функции и поправить некоторые косяки в html верстке). Соотв. придется разбираться в каких-то функциях.

Если вы в Мск возможна оплата наличными при встрече, для остальных оплата qiwi или unistream-перевод.