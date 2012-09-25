Сайт с каталогом на Joomla 2.5.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок99 просмотров

Для работы предоставим исходник главной и внутренней страницы в PSD. Подробное техническое задание и макеты в jpeg прикреплены. В процессе обсуждения с потенциальным разработчиком деталей проекта, техническое задание может быть частично скорректировано.

Заинтересованным в работе будет отправлено ещё одно ТЗ на оценку стоимости, для него отдельный проект открывать не планируем.

Joomla
13 лет назад
medialineby
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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