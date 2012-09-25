Здравствуйте. Надо на сайте основанном на движке Webasyst сделать грамотный 301 редирект одной страницы на другу через htacsess.
Сайт с каталогом на Joomla 2.5.
Для работы предоставим исходник главной и внутренней страницы в PSD. Подробное техническое задание и макеты в jpeg прикреплены. В процессе обсуждения с потенциальным разработчиком деталей проекта, техническое задание может быть частично скорректировано.
Заинтересованным в работе будет отправлено ещё одно ТЗ на оценку стоимости, для него отдельный проект открывать не планируем.
Заявки фрилансеров
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