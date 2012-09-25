Сайт с каталогом на Joomla 2.5.

Для работы предоставим исходник главной и внутренней страницы в PSD. Подробное техническое задание и макеты в jpeg прикреплены. В процессе обсуждения с потенциальным разработчиком деталей проекта, техническое задание может быть частично скорректировано.

Заинтересованным в работе будет отправлено ещё одно ТЗ на оценку стоимости, для него отдельный проект открывать не планируем.