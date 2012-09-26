Проверка писем со своих почтовых ящиков

Проверяльщик писем со своих почтовых ящиков для СЕРВЕРА - скрипт, установка на сервер или хостинг.

На PHP или другие языки программирования.

Панель пользователя и панель администратора.

Вход в панели управления по паролю.

Загрузка почтовых ящиков с которых должны загружаться письма должны загружаться списком ( [email protected]:pass )

Сбор писем из всех почтовых ящиков происходит на один указанный почтовый ящик сервера.

Отображение информации при загрузки почты, с какого ящика грузится и сколько загружено.

При ошибке загрузки с какого то ящика, отображать информацию и возможность повторной попытки

загрузки с этого же ящика

Проверка почты по определённому времени, дням, месяцам.

Подробное ТЗ по запросу.

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- ВНИМАНИЕ!!!

1.Предоплату не делаем. Оплата только за результат!

2. НЕ рассматриваем фрилансеров у которых нет ICQ или Скайпа.

2.Если берётесь то укладываетесь в то количество дней, которое указываете!

3.Отговорки такие как, болел, на работе загрузили, был у бабушки, параллельные проекты,

таким сразу говорим просьба не предлагать свои услуги.

Если не можете справится с заданием то просьба не переоценивать свои возможности!