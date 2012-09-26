Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают. Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1
Юридический портал на Drupal/Typo3 (html+CMS)
Требуется разработчик для создания юридического портала «под ключ», аналогичный urzona.com, только без форума. Дизайн наш, наполнять текстами тоже будем мы. От вас требуется верстка, настройка и допиливание CMS (не Wordpress и не Joomla, лучше всего Drupal или Typo3).
Подробное ТЗ есть, вышлю выбранному исполнителю. От вас требуется цена, сроки и ссылка на портфолио, если оно не указано в профиле. Ссылка на аналогичный проект, уже выполненный вами, будет огромным плюсом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Есть оригинальный flash файл, который нужно обрезать и оставить одну лишь заставкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Владелец сайта: Я Что есть: практически готовый сайт на базе Magento вер. 1.7.0.0-rc1 Кто нужен: Команда разработчиков, создающих сайты под ключ на Magento с хорошим портфолио и рекомендациями. ...Закрыт13 лет назад
Есть сайт на редкой Goodgear CMS. Провели аудит сайта, надо внести в код некоторые правки, по следующим пунктам: -некорректная расстановка блоков логического форматирования в теле страницы (h1- h4); - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать плеер потока аудио (он лайн трансляция радио) плеер должен работать на всех браузерах. Функции плеера: воспроизведение, стоп, громкость, переключение 2-х битрейтов. Дизайн плеера есть. Исполнение (flash/ java) на усмотрение разработчика, главное чтоб ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Проверяльщик писем со своих почтовых ящиков для СЕРВЕРА - скрипт, установка на сервер или хостинг. На PHP или другие языки программирования. Панель пользователя и панель администратора. Вход в панели управления по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте,Требуется поправить скрипт экспорта из базы данных в Excel Skype : Deorg-skВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать модуль интеграции нашей системы с логистической службой, предоставляющий следующие возможности: 1) Забор заказа из нашей системы и отправка его по API логистической службе (API). 2) Проверка принятия логистической службой ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется спарсить сайты с http://liveinternet.ru, http://top.mail.ru/Rating/ и http://top.ucoz.ru/ требования: 1. тИЦ не менее 20-ти, но не более 90 2. Посещаемость более 150-ти хостов в сутки, но менее 1000 3. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Написать модуль для Vamshop по автоматическому экспорту новых пользователей в Mailchimp. Модуль должен встраиваться в Vamshop и после регистрации пользователя вносить его в определенный List в Mailchimp. Модуль должен позволять ввести параметры аккаунта Mailchimp и ...Закрыт13 лет назад