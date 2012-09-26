Юридический портал на Drupal/Typo3 (html+CMS)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок74 просмотра

Требуется разработчик для создания юридического портала «под ключ», аналогичный urzona.com, только без форума. Дизайн наш, наполнять текстами тоже будем мы. От вас требуется верстка, настройка и допиливание CMS (не Wordpress и не Joomla, лучше всего Drupal или Typo3).

Подробное ТЗ есть, вышлю выбранному исполнителю. От вас требуется цена, сроки и ссылка на портфолио, если оно не указано в профиле. Ссылка на аналогичный проект, уже выполненный вами, будет огромным плюсом.

DrupalHTMLJoomlaWordPress
13 лет назад
rootrain
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров